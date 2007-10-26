توصیه صالح آبادی به مردم ؛ پس اندازهای مازاد را وارد بازار سرمایه کنید

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات سازمان بورس برای اعتمادسازی در بازار سرمایه گفت: تداوم اقدامات گذشته در این جهت جزو برنامه های اصلی سازمان بورس است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار طراحی و انجام اقدامات جدید در بازار سرمایه از قبیل تشکیل شرکت های تامین سرمایه را از جمله اقدامات این سازمان برای اعتماد سازی در بازار سرمایه عنوان کرد.

وی افزود: وجود این گونه شرکت ها در بورس که تعهد خرید سهام شرکت ها را بر عهده دارند، اعتماد قابل قبولی به بازار سرمایه و سرمایه گذاران می بخشد.

صالح آبادی نظارت بر افشای اطلاعات و برخورد با افرادی که از ارائه اطلاعات شفاف پرهیز می کنند را از جمله مواردی دانست که می تواند به شفافیت اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران کمک کند.

وی در ادامه با بیان اینکه قانون جدید بازار سرمایه ضمانت نامه های اجرایی نیز در زمینه مذکور به ما داده است، تصریح کرد: عرضه های بیشتر سهام به عنوان سیاست دولت از دیگر برنامه ها است؛ تا بدین طریق تمام خریداران سهام موفق به خرید سهام شوند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس هم اکنون در حال راه اندازی استودیوهای رادیویی و تلوزیونی در جهت فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ عمومی نسبت به بازار سهام است.

رئیس سازمان بورس به مردم توصیه کرد پس اندازهای مازاد بر نیاز زندگی خود را در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه سهام شرکت های خوب دولتی و بخش خصوصی که در بورس عرضه می شود، قابلیت خرید و فروش را دارد، اظهارداشت: مردم می توانند با تحلیل، بررسی و مشورت نسبت به خرید سهام شرکت ها اقدام کنند.

صالح آبادی با اشاره به تجربه موفق سازمان بورس طی یک سال گذشته، گفت: در یک سال گذشته سهام بسیاری از شرکت ها وارد بورس شد و بسیاری از افراد نیز توانستند از موقعیت های به وجود آمده استفاده کنند.