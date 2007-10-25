1/5 میلیون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، وزیر مسکن و شهرسازی ظهر امروز در مراسم تودیع ومعارفه رئیس سازمان مسکن و شهر سازی کرمانشاه گفت: 67 درصد خانه های کشور ملکی، 27 درصد اجاره ای و شش درصد سازمانی هستند.

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال 85 ، هم اکنون به دلیل رشد جمعیت در دو دهه اخیر سالانه به مدت 10 سال نیازمند ساخت 5/1 میلیون خانه در کشور هستیم.

وزیر مسکن و شهر سازی در ادامه با اشاره به حجم گسترده بافت های فرسوده شهرهای کشور، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از 160 شهر کشور، حدود 43 هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها شناسایی و تعیین محدوده شده که هدف آینده وزارت مسکن رفع و ساماندهی این مشکل بزرگ است.

وی واگذاری زمین جهت ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی به تعاونی های مسکن مهر را از ارزنده ترین برنامه های دولت نهم در جهت خانه دار شدن اقشار کم درآمد دانست و بیان داشت: تاکنون جهت ساخت 500 هزار واحد مسکونی از طریق تعاونی های مسکن مهر زمین، واگذار شده و مبلغ 10 هزار میلیارد ریال وام مسکن نیز به بانک ها ابلاغ شده است.

وزیر مسکن وشهر سازی یادآور شد: تاکنون بیش از یک هزار و 500 هکتار زمین از طریق دستگاه های دولتی به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده تا بر اساس برنامه و اولویت بندی، این زمین ها به تعاونی های مسکن مهر تحویل شود.