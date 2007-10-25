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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

وزیر مسکن:

1/5 میلیون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند

1/5 میلیون خانوار در کشور فاقد مسکن هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: محمد سعیدی کیا گفت: هم اکنون 5/17 میلیون خانوار در کشور وجود دارند که 5/1 میلیون آنها فاقد مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، وزیر مسکن و شهرسازی ظهر امروز در مراسم تودیع ومعارفه رئیس سازمان مسکن و شهر سازی کرمانشاه گفت: 67 درصد خانه های کشور ملکی، 27 درصد اجاره ای و شش درصد سازمانی هستند.

 

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال 85 ، هم اکنون به دلیل رشد جمعیت در دو دهه اخیر سالانه به مدت 10 سال نیازمند ساخت 5/1 میلیون خانه در کشور هستیم.

 

وزیر مسکن و شهر سازی در ادامه با اشاره به حجم گسترده بافت های فرسوده شهرهای کشور، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از 160 شهر کشور، حدود 43 هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها شناسایی و تعیین محدوده شده که هدف آینده وزارت مسکن رفع و ساماندهی این مشکل بزرگ است.

 

وی واگذاری زمین جهت ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی به تعاونی های مسکن مهر را از ارزنده ترین برنامه های دولت نهم در جهت خانه دار شدن اقشار کم درآمد دانست و بیان داشت: تاکنون جهت ساخت 500 هزار واحد مسکونی از طریق تعاونی های مسکن مهر زمین، واگذار شده و مبلغ 10 هزار میلیارد ریال وام مسکن  نیز به بانک ها ابلاغ شده است.

 

وزیر مسکن وشهر سازی یادآور شد: تاکنون بیش از یک هزار و 500 هکتار زمین از طریق دستگاه های دولتی به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده تا بر اساس برنامه و اولویت بندی، این زمین ها به تعاونی های مسکن مهر تحویل شود.

کد مطلب 574836

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