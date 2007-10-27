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۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

دستگیری هشت نفر حفار غیر مجاز در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: هشت نفر حفار غیر مجاز در استان دستگیر شدند.

سرهنگ سعدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه  افزود: این افراد به همراه آلات و ادوات جرم در حین حفاری دستگیر و از طریق معاونت آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی برای آنها پرونده مقدماتی تشکیل و بعد از طی مراحل قانونی با تعیین قرار روانه زندان شدند.

 

وی اظهار داشت: این مجرمین در تپه باستانی ثبت شده در بالو در 15 کیلومتری شمال ارومیه به صورت شبانه و با استفاده از تجهیزات خاص و گماردن دیده بان و همچنین با کمک تعدادی از عوامل محلی اقدام به حفاری غیر مجاز برای خارج کردن میراث باستانی از کشور  می کردند.

 

سعدی نژاد ادامه داد: این افراد سود جو با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی و تشکیل اکیپ ویژه اطلاعاتی و با اجرای کمین تعقیب و مراقبت اوضاع به دام افتادند.

 

این مسئول تاکید کرد: یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با تمام توان خود با هر نوع تعرض به میراث فرهنگی مقابله می کند.

کد مطلب 574840

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