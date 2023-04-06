دیدار «بشار اسد» و «عمار حکیم»

به گزارش خبرگزاری سوریه (سانا)، بشار اسد رئیس جمهور سوریه و سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق امروز پنجشنبه در دمشق با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش این خبرگزاری، طرفین در این دیدار برقراری امنیت و ثبات سیاسی عراق را به نفع منطقه ارزیابی کردند.

رئیس‌جمهور سوریه در این دیدار گفت: ثبات در عرصه‌ های سیاسی و امنیتی در عراق نقش بغداد را در قبال تحولات آینده منطقه فعال خواهد کرد.

بشار اسد در ادامه بغداد را کشوری برادر و مکمل سوریه نامید.

طرفین روابط دمشق و بغداد و همچنین تحولات سیاسی منطقه و جهان را بررسی کردند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز در این دیدار گفت: گفتگو با سوریه در مسیر تامین منافع دو کشور است.

وی با اشاره به اینکه سوریه به زودی بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ادامه داد: این مسئله برای همسایگان سوریه و نیز سراسر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است، چرا که به برقراری ثبات و امنیت در منطقه کمک خواهد کرد.