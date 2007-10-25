گفتمان بسیج باید کار آمد شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دارابی پیش از ظهر امروز در پنجمین همایش بسیج و رسانه در مشهد افزود: دمیدن روح حماسی در مردم نیاز مهم امروز جامعه است که این امر وظیفه رسانه هاست.

معاون امور مجلس و استانهای صدا وسیما با بیان اینکه فصل جدیدی در بسیج با توجه به حضور ایران در عرصه های مختلف بین المللی و ساز و کارهای فراروی سپاه گشوده شده است، گفت: امروز رسانه ملی با توجه به فراگیری و گستردگی مخاطب دارای قدرت و ظرفیت بالایی در جهت پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر آسیب شناسی شرایط موجود در جامعه و بازنگری در برنامه رسانه ها عنوان کرد: امروز در دوره ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی قرار داریم که در این دوره باید گفتمان و فرهنگ بسیج را احیا کرده ومولفه های فرهنگ بسیجی را به صورت کاربردی و دست یافتنی پیاده کنیم نه اینکه به صورت قدسی و دست نیافتنی به آن نگاه کنیم .

دارابی در بخش دیگری از سخنانش ادبیات دفاع مقدس را به شدت دچار خلا دانست و تاکید کرد: باید برای این موضوع کار ویژه ای صورت گیرد و قالب های کلیشه ای و صرفا عاطفی واحساسی جای خود را به رویکردهای عقلانی و فراگیر بدهد تا ارزش های دفاع مقدس و انقلاب به درستی به نسل جوان منتقل شود .

وی عنوان کرد: باید ظرفیت های بالای بسیج به صورت بالقوه و کارآمد با قدرت رسانه ای نمایان شود که در این مورد راهکارهای طولانی مدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار می گیرد.