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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۹

سفرای 34 کشور به استان قزوین سفر می کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: سفرا و نمایندگان 34 کشور جهان برای آشنایی با پتانسیل های قزوین به این استان سفر می کنند.

سید احمد نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این سفرا همراه همسرانشان در سفری یک روزه از پتانسیل های اقتصادی قزوین بازدید کرده و موافقتنامه هایی در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی به امضا خواهند رساند.

وی خاطرنشان کرد: این سفر بر اساس تصمیم جدید دولت در زمینه ارتباط مستقیم استان های توانمند کشور با سایر نقاط جهان انجام می شود.

نصری یادآور شد: سفر یاد شده با هماهنگی وزارت امور خارجه و استانداری قزوین روز شنبه صورت می گیرد و هدف اصلی آن توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی است.

به گفته وی سفیرانی از کشورهای چین، هلند، اندونزی، پاکستان، مصر، آرژانتین و... در این سفر یک روزه حضور دارند.

استاندار قزوین متذکر شد: استان قزوین در سال گذشته مقام دوم کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته است.

کد مطلب 574850

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