اعزام هیئت امنیتی عراق به ترکیه/ رایزنی عمار حکیم با سفیر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حکومت محلی کردستان عراق امروز وجود دفاتر شورشیان پ.ک.ک در مناطق تحت سیطره خود را تکذیب کرد.

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در دیدار اخیر خود با "علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه، وعده داده بود که دفاتر پ.ک.ک را در عراق تعطیل می کند و مانع از فعالیتهای این سازمان در عراق خواهد شد.

"جمال عبدالله" سخنگوی حکومت محلی کردستان عراق در این رابطه اعلام کرد: اگر نخست وزیر در مناطق دیگری از عراق دفاتری از پ.ک.ک را سراغ دارد، باید آنها را ببندد اما این حزب هیچ مقر و دفتری در مناطق حکومت محلی کردستان عراق ندارد.

پایگاه اینترنتی اصوات العراق نیز گزارش داد : عمار حکیم یکی از اعضای برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق، روز گذشته با کریستوفر برنت سفیر انگلیس در عراق دیدار کرد.

آخرین رویدادهای سیاسی و تحولات امنیتی عراق از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.

حکیم همچنین سفیر انگلیس را در جریان تلاشهای مجلس اعلای اسلامی عراق برای نزدیک کردن دیدگاه گروههای سیاسی به یکدیگر با هدف پیشبرد روند سیاسی عراق، خبر داد.

سفیر انگلیس نیز بر حمایت کشورش از دولت عراق تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه منابع آگاه عراق اعلام کردند که یک هیئت امنیتی بلندپایه عراقی قرار است امروز پنجشنبه به منظور حل بحران مرزهای ترکیه و عراق، وارد ترکیه شود.

این هیئت امنیتی شامل شماری از وزرا و نمایندگان و روسای نهادهای امنیتی عراق است.

"شیروان الوائلی" وزیر امنیت ملی عراق به نام اعضای این هیئت امنیتی اشاره ای نکرد.

لازم به ذکر است؛ پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا کند، موافقت کرد که این مسئله باعث تشدید تنش ها بین ترکیه و عراق شد.