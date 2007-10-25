هلال احمر لامرد فارس 307 سبد غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع کرد

محمد باقر صفرزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این سبدهای غذایی با ارزشی معادل 9میلیون و 350 هزار ریال بین خانوده های بی سرپرست و آسیب پذیر لامرد توزیع شد.

وی با بیان اینکه این امر در قالب طرح "همای رحمت " صورت گرفت، یادآور شد: سبدهای غذایی مذکور شامل مایحتاج اولیه هر خانواده است که با کمک خیرین و نیک اندیشان لامرد توسط جمعیت هلال احمر شهرستان تهیه و توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن 29مربی کمک های اولیه به هلال احمر شهرستان شیراز خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد مربی در دوره های آموزشی درجه سه تربیت مربی شرکت کرده و در پایان این دوره ضمن دریافت گواهینامه درجه سه مربیگری به جمعیت هلال احمر شیراز می پیوندند.