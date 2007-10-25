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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۸

هلال احمر لامرد فارس 307 سبد غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع کرد

شیراز - خبرکزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر استان فارس از توزیع 307 سبد غذایی بین خانواده های نیازمند شهرستان لامرد از سوی جمعیت هلال احمر این شهرستان خبر داد.

محمد باقر صفرزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این سبدهای غذایی با ارزشی معادل 9میلیون و 350 هزار ریال بین خانوده های بی سرپرست و آسیب پذیر لامرد توزیع شد.

وی با بیان اینکه این امر در قالب طرح "همای رحمت " صورت گرفت، یادآور شد: سبدهای غذایی مذکور شامل مایحتاج اولیه هر خانواده است که با کمک خیرین و نیک اندیشان لامرد توسط جمعیت هلال احمر شهرستان تهیه و توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن 29مربی کمک های اولیه به هلال احمر شهرستان شیراز خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد مربی در دوره های آموزشی درجه سه تربیت مربی شرکت کرده و در پایان این دوره ضمن دریافت گواهینامه درجه سه مربیگری به جمعیت هلال احمر شیراز می پیوندند.

کد مطلب 574869

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