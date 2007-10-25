برتری اسکواش بازان استان مرکزی در مسابقات انتخابی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی روغنی و وحید فتحی در رقابت های انتخابی تیم ملی اسکواش جوانان و بزرگسالان کشور که در رده جوانان حضور داشتند به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یافتند.

روغنی در رده سنی زیر 15 سال در بازی اول خود با نتیجه 3 بر 1 سید سهیل شاملی از کیش را شکست داد، در دیدار دوم عرفان جمشیدی از کرمانشاه را مغلوب کرد و در دیدار سوم در مقابل حریف خود آریا فاضلی منش از تهران مغلوب شد و به مقام دوم دست یافت.

در رده سنی زیر 17 سال، وحید فتحی در بازی اول با نتیجه 3 بر 2علی کتاب فروش از کیش را شکست داد، در بازی دوم حمید رضا کاشانی از یزد را مغلوب کرد و در دیدار نهایی با نتیجه 3 بر صفر در برابر حریف خود نوید ملک ثابت از یزد شکست خورد و به مقام سوم دست یافت.

در پایان این رقابت ها نفرات برتر این دوره از مسابقات برای شرکت در اردوی یک ماهه پاکستان انتخاب خواهند شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش بزرگسالان و جوانان از روز دوشنبه در سالن های اسکواش مرحوم پرنده و شهید حیدرنیای تهران آغاز شده بود، امروز با معرفی نفرات برتر پایان یافت.