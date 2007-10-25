ناتو در افغانستان شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "لرد آشداون" با اعلام این مطلب افزود : شکست در برقراری امنیت در افغانستان موجب بروز یک جنگ فرقه ای تمام عیار در منطقه می شود.

آشداون که ممکن است به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان انتخاب شود در ادامه تصریح کرد : ناتو در افغانستان شکست خورده و به اعتقاد من پیروزی در این کشور غیر محتمل است ؛ به نظر من شکست در افغانستان فاجعه بارتر از شکست در عراق خواهد بود زیرا با این شکست پاکستان نیز سقوط می کند و جنگ فرقه ای در این کشور به راه می افتد.

آشداون که رهبر اسبق حزب لیبرال دموکرات انگلیس محسوب می شود در ادامه گفت : برخی از جنگ های اول و دوم جهانی به عنوان جنگ های داخلی اروپا یاد می کنند و من معتقدم اگر شکست ناتو در افغانستان حتمی شود، افغانستان و پاکستان نیز دچار چنین جنگی خواهند شد.