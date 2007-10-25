  1. استانها
  2. زنجان
۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

اوراق مشارکت ‪ ۶۷‬شرکت در تالار بورس زنجان معامله شد

اوراق مشارکت ‪ ۶۷‬شرکت در تالار بورس زنجان معامله شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه‌ای زنجان از داد و ستد پنج میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار و ‪ ۱۹۵‬سهم و اوراق مشارکت متعلق به ‪ ۶۷‬ شرکت در این تالار طی هفته جاری خبر داد.

مهرداد محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: ارزش معاملات انجام شده طی این مدت، ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۰۵‬میلیون ریال بوده است و در این مدت 109 نفر از طریق تالار بورس زنجان کد سهامداری دریافت کردند.

وی همچنین از رشد 48 درصدی معاملات انجام‌ شده در تالار زنجان نسبت به‌ هفته قبل خبر داد و یادآور شد: ‪ ۵۳‬درصد معاملات انجام‌ شده در تالار بورس منطقه ‌ای زنجان، مربوط به‌ خرید و ‪ ۴۷‬درصد مربوط به ‌فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای زنجان، بیشترین شمار خریداران را به ترتیب مربوط به‌ سهام شرکت‌ های سنگ ‌آهن گل‌گهر، توسعه معادن روی ایران و سرمایه‌ گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد و افزود: بیشترین ارزش معاملات انجام شده نیز به سهام شرکت ‌های سنگ ‌آهن گل‌گهر، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه ‌گذاری توسعه معادن و فلزات اختصاص دارد.

محبی خاطرنشان کرد: از شش کارگزار فعال در این تالار نیز شرکت کارگزاری "بانک کشاورزی " بیشترین و کارگزاری "بانک پاسارگاد" کمترین ارزش ریالی معاملات را از آن خود کرده اند. 

کد مطلب 574875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها