مهرداد محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: ارزش معاملات انجام شده طی این مدت، ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۰۵‬میلیون ریال بوده است و در این مدت 109 نفر از طریق تالار بورس زنجان کد سهامداری دریافت کردند.

وی همچنین از رشد 48 درصدی معاملات انجام‌ شده در تالار زنجان نسبت به‌ هفته قبل خبر داد و یادآور شد: ‪ ۵۳‬درصد معاملات انجام‌ شده در تالار بورس منطقه ‌ای زنجان، مربوط به‌ خرید و ‪ ۴۷‬درصد مربوط به ‌فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای زنجان، بیشترین شمار خریداران را به ترتیب مربوط به‌ سهام شرکت‌ های سنگ ‌آهن گل‌گهر، توسعه معادن روی ایران و سرمایه‌ گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد و افزود: بیشترین ارزش معاملات انجام شده نیز به سهام شرکت ‌های سنگ ‌آهن گل‌گهر، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه ‌گذاری توسعه معادن و فلزات اختصاص دارد.