مهرداد محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: ارزش معاملات انجام شده طی این مدت، ۲۷میلیارد و ۶۰۵میلیون ریال بوده است و در این مدت 109 نفر از طریق تالار بورس زنجان کد سهامداری دریافت کردند.
وی همچنین از رشد 48 درصدی معاملات انجام شده در تالار زنجان نسبت به هفته قبل خبر داد و یادآور شد: ۵۳درصد معاملات انجام شده در تالار بورس منطقه ای زنجان، مربوط به خرید و ۴۷درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
مدیر بورس منطقه ای زنجان، بیشترین شمار خریداران را به ترتیب مربوط به سهام شرکت های سنگ آهن گلگهر، توسعه معادن روی ایران و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد و افزود: بیشترین ارزش معاملات انجام شده نیز به سهام شرکت های سنگ آهن گلگهر، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اختصاص دارد.
محبی خاطرنشان کرد: از شش کارگزار فعال در این تالار نیز شرکت کارگزاری "بانک کشاورزی " بیشترین و کارگزاری "بانک پاسارگاد" کمترین ارزش ریالی معاملات را از آن خود کرده اند.
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