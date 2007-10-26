غرب در پی کمرنگ کردن مدالیته ایران-آژانس است

دکتر احمد بخشایشی اردستانی ، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مذاکرات اخیر مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران در اروپا گفت: روند و روح کلی حاکم بر مذاکرات، مثبت است.

وی افزود: با این حال یک سناریو بدبینانه وجود دارد که هدف اروپایی ها از مذاکرات رم، تحت تاثیر قرار دادن مدالیته ایران-آژانس است، چون تا پایان ماه نوامبر که قرار است گروه 1+5 در مورد صدور قطعنامه سوم تصمیم بگیرند، اگر وزنه گزارش سولانا از مذاکرات افزایش یابد، خود به خود همکاری ایران با آژانس و گزارش البرادعی به محاق می رود.

بخشایشی با اشاره به اینکه ایران باید هم در زمینه حقوقی و هم در زمینه سیاسی، مذاکرات را ادامه دهد، اظهار داشت: دکتر لاریجانی، تاکنون مسئولیت مذاکره را به خوبی انجام داده بود .

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نشانه هایی وجود دارد که اروپا می خواهد در شرایط فعلی مجددا بسته پیشنهادی به ایران ارائه کند و بر تعلیق غنی سازی اصرار بورزد



وی تاکید کرد : اروپایی ها باید دریابند که این راهکار دیگر پاسخگو نیست .



بخشایشی در پایان اظهار داشت: صدور قطعنامه سوم در شرایط فعلی محتمل است و یک هدف عمده اروپایی از مذاکرات اخیر با ایران است که با این مذاکرات، از شوکه شدن ایران در موقع صدور قطعنامه جلوگیری کنند و تهران را در همچنان در موضع گفتگو نگه دارند.