تصمیم گیری درباره حمله به شمال عراق فقط به آنکارا ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان در اولین سفر خود به رومانی در جمع خبرنگاران گفت : کاندولیزا رایس مطمئنا می تواند خواستار عدم حمله ترکیه به شمال عراق شود، اما تصمیم گیری درباره این مسئله فقط بر عهده دولت آنکارا قرار دارد.

اردوغان در پایان دیدار خود با "کالین تاریکونو" نخست وزیر رومانی، درخواست رایس برای عدم حمله به عراق را مورد انتقاد قرار داد.

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته از ترکیه خواسته بود که به شمال عراق حمله نکند.

در درگیری های اخیر در مرزهای ترکیه و عراق، دهها نفر کشته و زخمی شده اند.

مجلس ترکیه نیز برای حمله به مناطق شمالی عراق جهت نابودی پایگاه های حزب دموکرات کردستان در صورت لزوم مجوز صادر کرده است.

وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد در روزهای دوم و سوم نوامبر (11 و 12 آبان) برای دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دیگر مقامهای دولت ترکیه به آنکارا سفر کند.

وی قرار است در نشست کشورهای همسایه عراق که در استانبول برگزار خواهد شد، شرکت کند.