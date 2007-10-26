تداوم روند کنونی مذاکرات پرونده هسته ای ایران را به آژانس بازمی گرداند

حمیدرضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مذاکرات اخیر لاریجانی و جلیلی با خاویر سولانا در رم و اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در هامبورگ را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت : تداوم مذاکرات سیاسی به صورت موازی با مذاکراتی که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال انجام آن است، موجب رفع ابهامات باقی مانده در پرونده هسته ای از سویی و تسریع روند بازگشت این پرونده به مرجع اصلی خود، یعنی آژانس خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت مذاکرات ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد، افزود: به نظر می رسد در صورت تقویت گفتگوهای ایران و آژانس و اغنای طرف های اروپایی در این خصوص، باید به سمت کمرنگ تر کردن حضور کشورهای ثالث در میدان این مذاکرات باشیم.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی اختلافات جاری در گروه کشورهای موسوم به 1+5 را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اعلام رضایت طرف ایرانی و اروپایی از نتایج مذاکرات رم، تهران با برنامه ریزی دقیق می تواند ضمن بهره برداری از اختلافات موجود در این گروه با تحکیم مواضع به حق خود، این اختلافات را تعمیق بخشیده و وزن کشورهای همسوی اروپایی را در این معادله افزایش دهد.

ترقی روند آغاز شده در جریان مذاکرات هسته ای کشورمان را روندی مثبت دانست و که می تواند به بازگشت پرونده هسته ای ایران به مرجع اصلی خود، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی بینجامد و اظهار داشت: در صورت تداوم این روند، احتمال بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بسیار زیاد است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که در حال حاضر و در اردوگاه کشورهای اروپایی، تنها انگلیس و فرانسه به همسویی با آمریکا می پردازند و حقیقت این است که جبهه تقابل با ایران در شرایط کنونی دچار انزوا شده و بقیه طرف های درگیر با این موضوع، با چنین موضعی هماهنگ نیستند.