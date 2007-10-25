بغداد و آنکارا باید برای حل دیپلماتیک مسئله پ.ک.ک تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاسکال آندره آنی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت: پاریس به فراخواندن مقامات ترکیه و عراقی برای یافتن یک راه حل جهت خاتمه دادن به این وضعیت ادامه خواهد داد.

وی افزود: فرانسه دولت آنکارا را به وحدت، رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی عراق فرا می خواند.

این سخنگو همچنین از اقدام دولت عراق در ممنوع کردن استفاده پ.ک.ک از سرزمین این کشور جهت فعالیت علیه ترکیه قدردانی کرد.

یک هیئت عراقی عصر امروز پنجشنبه برای گفتگو درباره بحران کنونی به آنکارا می رود.

در پی بالا گرفتن تنش های موجود بین پ.ک.ک و ترکیه، جنگنده های نیروی هوایی ارتش ترکیه روز گذشته مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را بمباران کرده و نظامیان ترک نیز با عبور از مرز عراق به پایگاه های این گروه جدایی طلب حمله کردند.