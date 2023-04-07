فرهاد قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است.»
رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی گفت: «این رقابتها سطح بالایی دارد و برخی بازیکنان لیگ برتری نیز حضور دارند.»
بجنورد- رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی گفت: مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است.
فرهاد قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است.»
رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی گفت: «این رقابتها سطح بالایی دارد و برخی بازیکنان لیگ برتری نیز حضور دارند.»
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