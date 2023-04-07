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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۰:۲۵

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مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی برگزار می‌شود

مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی گفت: مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است.

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فرهاد قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی با حضور ۸ تیم در حال برگزاری است.»

رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی گفت: «این رقابت‌ها سطح بالایی دارد و برخی بازیکنان لیگ برتری نیز حضور دارند.»

کد مطلب 5748961

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