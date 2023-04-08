سربازان صهیونیستی شماری از فلسطینیان از جمله چند کودک را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشهای منتشر شده روز جمعه، سربازان رژیم صهیونیستی شمار زیادی از مردم فلسطین از جمله چندین کودک را ربودند و در چندین بخش از کرانه باختری و همچنین در نزدیکی مسجد الاقصی به سمت مردم فلسطین حمله کردند.
منابع رسانهای گزارش دادند که سربازان رژیم صهیونیستی پانزده فلسطینی از جمله سه کودک را در دروازههای منتهی به مسجد الاقصی هنگام خروج از مسجد ربوده و با خود بردند.
این منابع افزودند که سربازان و افسران پلیس صهیونیستی به دهها نمازگزاری که سحرگاه سعی داشتند خود را به مسجد الاقصی برسانند حمله کردند و از ورود افراد زیر ۴۰ سال به این مکان جلوگیری کردند.
همچنین سربازان صهیونیستی دو پسر نوجوان به نامهای «محمدحسین بداوی» و «حثیفه راعی» را در شمال الخلیل ربودند و به سمت شماری از فلسطینیها از جمله زنان و کودکان حمله کردند.
در شهر «یتا» در جنوب الخلیل نیز سربازان صهیونیست مرد جوانی به نام «هشام ابوزهرا» را از خانهاش ربودند.
علاوه بر این، سربازان صهیونیستی «محمد شهادا»، نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی را از شهر «جریکو» در شمال شرقی کرانه باختری ربودند.
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