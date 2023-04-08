ابلاغ ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و معدنی تا پایان فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در نخستین جلسه مدیران استانی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲ که به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به ابراز رضایت مقام معظم رهبری از اقدامات انجام شده این سازمان در سال گذشته، آن را مهر تأییدی بر عملکرد مدیران و همکاران خدوم سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.

وی از نهایی شدن شعار سال سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: باید در سال جاری تلاش کنیم که دستگاه‌های مختلف، تکالیف مصرح خود در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست را به نحو احسن اجرا کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سپس به محورهای اصلی بیانات ریاست جمهوری در جمع مدیران دستگاه‌های دولتی که در آغازین روزهای سال در سالن اجلاس سران ایراد شد، پرداخت و اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید داشت که همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید در بحث مهار تورم برنامه داشته باشند و این برنامه‌ها را مشخص و اعلام کنند.

معاون رئیس جمهور، کاهش خسارات حیات وحش، جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض تهدید، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های کارآفرینی، کاهش آلایندگی، مدیریت زیستگاه‌ها و ایفای نقش در مباحث مربوط به اقتصاد دریامحور را از جمله ظرفیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مهار تورم و کمک به رشد تولید در کشور دانست.

سلاجقه، ایجاد بسترهای لازم برای افزایش مشارکت مردم و مبارزه با فساد را از دیگر مطالبات رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی عنوان و خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها موظف شدند نقشه راه دانش بنیان کردن اقتصاد را در حوزه مسؤولیت خود ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز ارائه کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته برای افزایش بهره وری، خواستار تداوم این اقدامات با جدیت بیشتر در سال جاری شد و تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست در زمینه ارتقای بهره وری به الگوی همه دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه به بحث پیش بینی در مورد وقوع حوادث طبیعی، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید در خصوص پدیده‌های حدی و تصادفی پیش بینی‌های لازم را انجام دهد و خود را برای مدیریت این پدیده‌ها آماده کند.

سلاجقه در ادامه اظهار کرد: امسال بحث تعیین تکلیف نیروهای طرحی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه تحولی دولت سیزدهم، متذکر شد: در راستای برنامه تحولی دولت، بحث تغییر ساختار سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد.

وی افزود: ما از همه معاونت‌ها خواستیم برای سال ۱۴۰۲ چند هدف اصلی را معین و آن را کمی سازی کنند. انتظار ما از معاونان و مدیران این است که در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش پیشرفت هریک از این اهداف پیش بینی شده را ارائه کنند.

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در بحث جهاد تبیین، راوی اول می‌بایست خود مدیر مربوطه باشد، خاطرنشان کرد: در فضایی که دشمن به دنبال تخریب همه دستاوردهای نظام است، انعکاس و روایت این دستاوردها از اولویت زیادی برخوردار است.

سلاجقه همچنین بر لزوم تهیه پیوست رسانه‌ای و پیوست آموزشی برای طرح‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: تمام سامانه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست تا پایان خردادماه امسال به صورت ۱۰۰ درصد تکمیل شده باشند و من در این زمینه هیچ عذری را نخواهم پذیرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تصریح کرد: ما مدیران سازمان حفاظت محیط زیست میثاق می‌بندیم که در سال ۱۴۰۲ همه توان و تلاش خود را برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت مردمی و انقلابی در طبق اخلاص بگذاریم.

در بخش دیگری از این جلسه، معاونین سازمان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست و مدیران مستقل ستادی حاضر در جلسه، مطالبی را در خصوص رئوس اهداف سال جدید بیان کردند و سپس تنی چند از مدیران استانی مطالبی را در خصوص چالش‌ها و موانع موجود عنوان کردند.