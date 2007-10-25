به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرمسئول روزنامه رسالت عصر امروز در حاشیه همایش سراسری بسیج و رسانه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی مشهد اظهار داشت: تفکر بسیجی باید با شاخص اولیه و تعریف جامع از این قشر در جامعه رواج یابد.

نبوی خاطرنشان کرد: جنگ امروز در سطح دنیا، جنگ نظامی نیست بلکه جنگ رسانه ‌ای و افکاری است و رسانه‌ ها باید هر چه بیشتر با ترفندها و دسیسه های دشمنان مقابله کنند.

وی تصریح کرد: پیام بسیج پیامی جز حضور گسترده در صحنه های دفاع از انقلاب نیست.

عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام بیان داشت: همه افرادی که دغدغه پاسداری از آرمان ‌ها و حفظ ارزش‌ های انقلاب را دارند، بسیجی هستند و تنها ملاک بسیجی بودن، عضویت در این نهاد نیست.

این مسئول عنوان کرد: نقش رسانه‌ های ارتباط جمعی در گسترش فرهنگ بسیجی بسیار دارای اهمیت است و رسانه‌ ها باید ارتباط خوبی با بسیج و با یکدیگر داشته باشند.