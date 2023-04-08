به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ویژه و جشن بزرگ ١٠٠٠ نفر از دانش آموزان دختر ٩ ساله استان و مادرانشان طی دو روز توسط امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.

این مراسم با اجرای عمو فرمانی و مسابقه، فضایی شاد و مفرح را برای این نوگلان تازه مکلف شده فراهم کرد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجرای سرود و ارائه آموزش‌های لازم به دانش آموزان دختر در سن تکلیف از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این مراسم بوده است.

در این مراسم، میهمانان با شور و شوق فراوان و با چادر نمازشان، به اداره کل تبلیغات اسلامی استان دعوت شده بودند و با قرائت عهدنامه درباره اهمیت حجاب و نماز با معبود خود عهد بستند. قرائت این عهدنامه را دختر شهید عشریه بر عهده داشت.

همچنین ویژه برنامه‌ای با حضور جمعی از مادران و اولیا تربیتی به صورت موازی و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی برگزار شد. این برنامه با ضیافت افطار به پایان رسید.

فاطمه فرخنده، مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در طول ماه مبارک رمضان چند هزار نفر از بانوان اقشار مختلف همچون همسران ائمه جماعات، مسئولان هیأت‌های مذهبی، مداحان، شاعران، دختران حاج قاسم، فعالین فرهنگی تبلیغی، مدیران مؤسسات و خانه‌های قرآنی، آرایشگران، دانش آموزان، کنشگران جهاد تبیین، مشاورین بانوان دستگاه‌ها، فروشندگان و تولیدکنندگان و… برای شرکت در همایش و ضیافت افطاری دعوت می‌شوند.