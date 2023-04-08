سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه پایه دوازدهم در استان کرمانشاه واجد شرایط شرکت در آزمون سراسری امسال هستند.

وی افزود: تعداد داوطلبان کنکور بیشتر از آمار موجود است چرا که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل با رده‌های سنی متفاوت نیز شرکت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان این‌که بیشترین آمار مربوط به دختران در رشته تجربی است که ۶ هزار نفر هستند، تصریح کرد: تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر پسر در این رشته تحصیل می‌کنند.

محمدی بیان کرد: در رشته علوم انسانی تعداد پنج هزار و ۵۰۰ نفر دختر و پنج هزار و ۳۰۰ نفر تحصیل می‌کنند.

وی ادامه داد: در رشته ریاضی فیزیک تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر پسر و ۸۰۰ نفر دختر در حال تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: از ۲۳ هزار آمار فوق بخشی از دانش‌آموزان در رشته معارف اسلامی تحصیل می‌کنند که اکثراً پسر هستند.

محمدی خاطر نشان کرد: دانش‌آموزانی که برای سال ۱۴۰۲ در نظام آموزشی پایه دوازدهم، داوطلب کنکور سراسری هستند ۴۰ درصد سوابق تحصیلی آنها در پذیرششان تأثیر خواهد داشت و این فرصت خوبی برای داوطلبان کنکور سراسری است تا بتوانند با تمرکز بیشتر بر دروس نهایی در این آزمون شرکت کنند.