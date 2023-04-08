لزوم نظارت جدی بر روند اجرای مصوبات بودجه شهرداری در سال جاری

علی فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت عملیاتی شدن بودجه شهرداری قزوین در سال جاری، ضرورت دارد تا طبق زمان بندی خاص پروژه‌ها و ردیف‌های بودجه در هر بخش به صورت دقیق در کمیسیون‌های تخصصی شورا پیگیری و نظارت شود.



وی افزود: تداوم بررسی موضوعات و پروژه‌های مدنظر در بودجه امسال توسط اعضای شورا باعث خواهد شد تا خروجی کار منسجم شود و میزان تحقق بودجه نیز به واقعیت برسد.



رئیس شورای اسلامی شهر خواستار تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم و رشد تولید انتخاب شده است شد و گفت: باید بتوانیم به سهم خودمان در تحقق این شعار کلیدی و مهم مؤثر باشیم و گام‌های خوبی در این زمینه برداریم.



رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: از بابت تمامی کاستی‌ها در سال گذشته در مدیریت شهری از مردم عزیز قزوین عذر خواهی می‌کنم و امیدوارم در سال جدید با همت و تلاشی مضاعف بتوانیم نقاط ضعف و کمبودها را برطرف نمائیم و رضایت شهروندان را حاصل کنیم.