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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۳۳

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد؛

لزوم نظارت جدی بر روند اجرای مصوبات بودجه شهرداری در سال جاری

لزوم نظارت جدی بر روند اجرای مصوبات بودجه شهرداری در سال جاری

قزوین-رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از نظارت بیشتر شورا بر روی مصوبات و نحوه اجرای آن در شهرداری خبر داد.

علی فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت عملیاتی شدن بودجه شهرداری قزوین در سال جاری، ضرورت دارد تا طبق زمان بندی خاص پروژه‌ها و ردیف‌های بودجه در هر بخش به صورت دقیق در کمیسیون‌های تخصصی شورا پیگیری و نظارت شود.

وی افزود: تداوم بررسی موضوعات و پروژه‌های مدنظر در بودجه امسال توسط اعضای شورا باعث خواهد شد تا خروجی کار منسجم شود و میزان تحقق بودجه نیز به واقعیت برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر خواستار تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم و رشد تولید انتخاب شده است شد و گفت: باید بتوانیم به سهم خودمان در تحقق این شعار کلیدی و مهم مؤثر باشیم و گام‌های خوبی در این زمینه برداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: از بابت تمامی کاستی‌ها در سال گذشته در مدیریت شهری از مردم عزیز قزوین عذر خواهی می‌کنم و امیدوارم در سال جدید با همت و تلاشی مضاعف بتوانیم نقاط ضعف و کمبودها را برطرف نمائیم و رضایت شهروندان را حاصل کنیم.

کد مطلب 5749183

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