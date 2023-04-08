برداشت دانه روغنی کلزا در استان بوشهر آغاز شد

کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت دانه روغنی کلزا از اراضی استان بوشهر اظهار داشت: از دانه کلزا برای تولید روغن استفاده می‌شود و محصول آن از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری می‌شود.

وی از آغاز برداشت دانه روغنی کلزا از اراضی استان خبر داد و بیان کرد: در سال زراعی جاری ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش کشت دانه روغنی کلزا قرار گرفت ولی به سبب جاری شدن سیل از این میزان ۳۰۰ هکتار آن به مرحله برداشت رسید.

توکلی از تولید ۳۰۰ تن دانه روغنی کلزا در استان بوشهر خبر داد و ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در هر هکتار اراضی دانه روغنی کلزا ۱.۲ تن محصول برداشت شود و انتظار می‌رود در سال زراعی جاری در مجموع بیش از ۳۰۰ تن محصول تولید شود.

وی از افزایش کشت محصول کلزا در سال زراعی جاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در سال زراعی گذشته ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش کشت کلزا بود ولی در سال زراعی جاری بر اساس برخی مشوق‌های دولت سطح زیر کشت دانه‌های روغنی به بیش از سه برابر افزایش یافت.