تفاهم نامه توسعه همکاری های خراسان رضوی با دانشگاه چیبای ژاپن امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی عصر امروز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران ضمن استقبال از امضای این تفاهم نامه در راستای تقویت پشتوانه علمی محصول زعفران افزود: ما امروز نیازمند بررسی های دقیق بر روی این کالا و بازار آن هستیم.

محمدجواد محمدی زاده اظهار داشت: زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک در خراسان رضوی می تواند به توسعه روابط اقتصادی ما با سایر کشورها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و و ضعیت آب و هوایی خراسان رضوی نیاز به انجام پژوهش های لازم در حوزه های کاشت، داشت و برداشت این محصول و نیز در نحوه فرآوری صنعتی و بسته بندی مناسب آن توسط دو دانشگاه ایرانی و ژاپنی احساس می شود.

محمدی زاده ادامه داد: ضروری است در گام دوم ساز و کار و مکانیزم هایی در راستای کوتاه کردن دست افراد فرصت طلب و سودجو که تقلب نام ایران و محصول استراتژیک زعفران را بدنام می کنند، انجام پذیرد.

وی همچنین یادآور شد: باید در قالب بررسی های دقیق از مجاری قابل اعتماد و صحیح، امر بازاریابی و حضور در بازارهای هدف برای محصول زعفران صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم جهت استفاده های متنوع این محصول نه تنها به عنوان یک محصول لوکس و تزئینی بلکه محصولی موثر در سلامتی و نشاط بیشتر جامعه را مورد تاکید قرار داد.

وی ضمن ابراز خرسندی در خصوص توافق به عمل آمده بین دو کشور بیان داشت: سعی می شود این کالای استراتژیک به تمام دنیا معرفی و صادر شود.

رئیس مرکز محیط، سلامت و علوم دانشگاه چیبا ژاپن نیز در این مراسم گفت: در قرن 21 دو چیز برای ژاپنی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یکی سلامتی و دیگری زیبایی است.

پروفسور ایکه گامی فومی افزود: ما بر این اعتقاد هستیم که محصول زعفران با توجه به خواص ارزشمندی که دارد در هر دو مورد موثر است.

وی با بیان این که در ژاپن نشان تجاری محصول اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: اگر کالایی به لحاظ خوشنامی معروف شود، فروش آن فوق العاده و تضمین شده خواهد بود.

ایکه گامی فومی بیان داشت: اگر اطلاع رسانی لازم انجام شود و کیفیت این محصول نیز تداوم یابد، زعفران در ژاپن همیشه مطلوب خواهد بود.

وی یادآور شد: در این راستا باید قبل از هر اقدامی زعفران را بشناسیم و بعد از شناخت آن نحوه استفاده و کاربردهای متنوع آن را به مردم آموزش دهیم و لوازم مورد نیاز این امر را فراهم کنیم .

اجاتا مدیر فروش و خدمات دانشگاه ژاپن نیز در این دیدار تصریح کرد: در حالیکه 96 درصد تولید زعفران جهان متعلق به ایران است، ما تاکنون تصور می کردیم که این محصول متعلق به کشور اسپانیاست.