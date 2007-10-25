شب برباد رفتن رویاهای زیبای"عنابی"/ طالع نحس الوحده در شب درخشش محمدی

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه های اماراتی، راهیابی سپاهان به دیدار پایانی را آن هم در زمین اماراتی های مغرور، خداحافظی تلخ و اندوهبار تیم الوحده خواندند که به آن لقب "عنابی" داده اند؛ بازتاب این شکست به شرح زیر است.



روزنامه الخلیج



این روزنامه اماراتی نوشت : الوحده در منظره ای اندوه بار، پس از تساوی بدون گل با میهمان خود سپاهان ایران، با بازیهای لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد.



روزنامه مذکور در تحلیل بازی برگشت سپاهان و الوحده نوشت : بازیکنان الوحده کم فروشی نکردند و تمام تلاشهای خود را به کار گرفتند، اما یک حلقه گمشده در نحوه بازی الوحده وجود داشت که نتوانستند حملات خود را به نتیجه برسانند و مهاجمان تمام فرصتهایی را که برایشان فراهم شد، هدر دادند.



به نوشته الخلیج، بازی رفت در اصفهان با پیروزی سه بر یک سپاهان پایان یافت و با تساوی دیروز در ابوظبی، این تیم حریف "اوراوا ردز" ژاپن در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد.



این روزنامه الوحده را نماینده فوتبال امارات، منطقه خلیج فارس و کشورهای عربی آسیا دانست که در برابر نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران، سرتسلیم فرود آورد.



روزنامه الخلیج، عباس محمدی دروازه بان را ستاره آوردگاه ابوظبی معرفی کرد که موفق شد تمام فرصتهای به وجود آمده برای مهاجمان الوحده را ناکام نماید.



این روزنامه نوشت : راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا، آرزوی قهرمان امارات و نماینده عرب آسیا بود.



به نوشته این روزنامه، شیخ سعید بن زاید آل نهیان رئیس بازشگاه الوحده پیش از بازی شب گذشته با بازیکنان و کادر فنی تیم الوحده دیدار کرد و آنها را تشویق کرد تا چنان بازی کنند که شایسته فوتبال امارات باشد .



الخلیج به حمایت خوب طرفداران سپاهان در استادیوم آل نهیان اشاره کرد و نوشت : تماشاگران ایرانی با پرچمهای ایران و تیم سپاهان و تصاویر بازیکنان این تیم، در استادیوم آل نهیان حضور داشتند.



اعلام قهرمان در ابوظبی



الخلیج نوشت که مدیر عامل باشگاه سپاهان پیش از بازی تاکید کرد که برنده بازی سپاهان و الوحده، موفق به کسب جام قهرمانی آسیا خواهد شد.



خبرگزاری امارات



الوحده امارات با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد.



خبرگزاری رسمی امارات(وام) در پایان شکست تیم الوحده در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با سپاهان گزارش داد: تیمهای سپاهان و اواوا ردز ژاپن با پیروزی بر تیمهای الوحده و سئونگنام ایلهوا کره جنوبی به دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.



پایگاه اینترنتی وام درباره بازی سپاهان و الوحده نوشت : تیم فوتبال الوحده در دیدار با سپاهان با وجودی که کاملا بازی را در طول دو نیمه در کنترل خود داشت، اما شانس با این تیم یار نبود؛ الوحده برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان به دو گل نیاز داشت، زیرا در بازی رفت در اصفهان با سه گل مغلوب شده بود.



روزنامه البیان



الوحده با بدشانسی با فینال لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد



روزنامه البیان مدعی شد که الوحده در حالی با افتخار با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد که اگر ناداوری در بازی رفت در اصفهان درباره این تیم وجود نداشت و بدشانسی در بازی برگشت در ابوظبی نبود؛ به دیدار پایانی راه می یافت.



این روزنامه با تشریح دو نیمه بازی روز چهارشنبه، خروج های خوب عباس محمدی دروازه بان سپاهان و واکنشهای شجاعانه وی در برابر حملات تیم الوحده را از عوامل ناکامی تیم الوحده دانست که اعصاب تماشاگران اماراتی به هم ریخت.



البیان در ادامه نوشت : تیم سپاهان با آرام کردن بازی، برای کم کردن اشتهای بازیکنان الوحده تلاش کرد و عباس محمدی دروازه بان سپاهان نیز فرصتهای بازیکنان الوحده را بر باد داد.



الحای جمعه مدیر تیم الوحده گفت : کم تجربگی بازیکنان الوحده سبب ناکامی آنها در بازی برگشت شد، تیم فرصتهای خوبی داشت که از دست رفت.



عبدالحریم جمعه کاپیتان الوحده در پایان این بازی اظهار داشت : بازی فوتبال همین است؛ ما بدشانس بودیم.



البیان در تحلیلی درباره این بازی نوشت : تمام رویاهای زیبایی که برای خود ترسیم می کردیم و منتظر پیروزی تیم الوحده بودیم، نقش بر باد شد؛ باد در جهتی که کشتی الوحده می خواست، نوزید و ای کاش تصاویر تماشاگران غمگین اماراتی را نمی دیدیم که پایان رویای قهرمانی در آسیا را با چشمان خود دیدند.



الوحده بد نبود، بلکه در طول بازی خیلی بهتر بود، اما فشار روانی بر بازیکنان به سبب شکست در دیدار رفت، نتیجه بازی برگشت را رقم زد که عصبی بودن بازیکنان با گذشت زمان بازی و ناامیدی آنها به وضوح قابل مشاهده بود.



روزنامه البیان، اشکهای نادر المیاغربی دروازه بان مغربی الوحده را از بزرگترین دستاوردهای این تیم از بازیهای قهرمانی آسیا عنوان کرد.



به جز روزنامه های الخلیج و البیان که به طور گسترده به بازی برگشت سپاهان و الوحده پرداختند، دیگر روزنامه های اماراتی، چندان به این بازی نپرداختند که نشان دهنده ناامیدی و سرخوردگی آنها از ناکامی تیم کشورشان در برابر نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران بود که با وجود تمام مانع تراشی ها و جنگ روانی اماراتی ها، موفق به رزرو بلیط فینال مسابقات لیگ قهرمانی آسیا شد.