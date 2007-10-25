واشنگتن باید با تهران گفتگو کند / کاخ سفید باید لحن خود را نسبت مسائل خاورمیانه تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی تلویزیون راشاتودی، پاول ضمن انتقاد از سیاست آمریکا در قبال ایران گفت که تصمیم کاخ سفید برای عدم گفتگو با جمهوری اسلامی تنش ها را بین دو کشور افزایش داده است.

پاول که به دعوت یک دانشگاه به کی یف پایتخت اوکراین سفر کرده است در جمع خبرنگاران، گفت : اختلافی که من با دولت در خصوص ایران داشتم این بود که من می گفتم باید با تهران گفتگو کنیم اما آنها راه متفاوتی را برگزیدند جرج بوش رئیس جمهوری و کاندولیزا رایس نظر من را نداشتند.

وزیر خارجه اسبق آمریکا افزود : من نتوانستم احتمال گزینه نظامی را در نزاع بین ایران و آمریکا حذف کنم.

پاول تاکید کرد : نمی خواهم کسی فکر کند که به زودی ممکن است بین ایران و آمریکا جنگی صورت می گیرد، اما هیچ رئیس جمهوری گزینه نظامی را کنار نخواهد گذاشت.

وی همچنین از کاخ سفید خواست تا لحن خود را در خصوص عراق، مسائل خاورمیانه و روسیه تغییر دهد و یادآور شد که زمان برای پایان دادن به درگیری های بی پایان سیاسی فرا رسیده است.

پاول که هم اکنون مشاور رئیس جمهوری آمریکاست اما خود را بیشتر یک سرباز می داند در عین حال با اشاره به تشدید تنش ها در روابط روسیه - آمریکا گفت که جنگ سرد هرگز تکرار نخواهد شد.