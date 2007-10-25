رهبران روسیه و اروپا فردا در لیسبون دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا، خوزه سوکراتز نخست وزیر پرتغال و بنیتا والدنر کمیسر روابط خارجی اروپا و پیتر مندلسون کمیسر تجاری اروپا و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اروپا و روسیه حضور خواهند یافت.

هیئت روسی نیز با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری، سرگئی لاوروف وزیر خارجه، الویرا نابیولینا وزیر تجارت و اقتصاد و ویکتور خریستنکو وزیر صنایع و انرژی در نشست لیسبون شرکت می کند.

در حاشیه این نشست، طرفین قراردادهایی را برای افزایش سطح مبالات تجاری و سرمایه گذاری امضا خواهند کرد.

شرکت کنندگان در این نشست درباره مسائل مربوط به دو طرف و امور منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.