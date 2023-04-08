بندرترکمن دومین شهرستان پربازدید گلستان در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زیارتی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین آمار تجمیعی گردشگران نوروزی ۱۴۰۲ در شهرستان بندرترکمن اظهارکرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز سیزدهم فروردین یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۷۹ بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی شهرستان بندر ترکمن به ثبت رسیده است.

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان افزود: با این تعداد بازدید ثبت‌شده، بندر ترکمن دومین شهرستان پربازدید در ایام سفرهای نوروزی بود.

وی بیان کرد: در بین جاذبه‌های گردشگری بندر ترکمن، بیشترین بازدید مسافران در طول مدت طرح نوروزی با یک‌میلیون و ۳۷ هزار و ۲۷۱ مورد از جاذبه‌های تفریحی شهرستان بوده است.

زیارتی با اعلام اینکه دو هزار و ۷۸۹ بازدید هم از زیرساخت‌های گردشگری شهرستان به ثبت رسید، اضافه کرد: چهار هزار و ۱۳۰ نفر هم از اماکن تاریخی بندرترکمن بازدید کردند.

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: تعداد بازدیدها از اماکن و جاذبه‌های مذهبی بندرترکمن دو هزار و ۸۳۰ بازدید بود و ۱۰۱ هزار و ۵۵۹ بازدید نیز از جاذبه‌های طبیعی شهرستان ثبت شد.

وی عنوان کرد: گفت: همچنین طی این مدت، تعداد ۱۸ هزار و ۱۵۲ نفر-شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی، غیررسمی و اضطراری بندر ترکمن به ثبت رسید.

زیارتی با اشاره به این‌که در این مدت ۶ هزار و ۸۶۰ نفر-شب در مراکز اقامتی رسمی شهرستان اسکان داشتند، یادآور شد: در مدت مذکور همچنین هفت هزار و ۹۱۰ نفر اقامتگاه‌های غیررسمی و سه هزار و ۳۸۲ نفر نیز اقامتگاه‌های اضطراری شهرستان را برای اقامت انتخاب کردند.