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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛

توزیع بیش از ۴۷۰۰ تن آرد خام خانه‌پز روستایی در استان زنجان

توزیع بیش از ۴۷۰۰ تن آرد خام خانه‌پز روستایی در استان زنجان

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۴ هزار و ۷۴۳ تن آرد خام خانه پز بین روستاهای فاقد نانوایی در سال ۱۴۰۱ توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی، روز شنبه در رابطه با توزیع آرد خام خانه‌پز به روستاهای فاقد نانوایی استان زنجان، اظهار کرد: ۴ هزار و ۷۴۳ تن به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانه‌پز توزیع شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماه اختصاص می باید، گفت: تأمین و توزیع آرد خام روستایی برای ۴۸۰ روستای فاقد نانوایی با جمعیت حدود ۶۳ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.

زمانی افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تأیید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان می‌رسد، نمایندگان معتمد روستاهای استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانه‌پز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به در نظر گرفتن وضعیت جوی و پیش‌بینی مسدودی جاده‌های مواصلاتی بین شهری و روستایی استان زنجان، خاطرنشان کرد: از آبان‌ماه امسال نسبت به برنامه‌ریزی و هماهنگی با فرمانداران شهرستان‌های استان به منظور تحویل به موقع آرد خانه‌پز روستاهای استان به خصوص به روستاهای صعب‌العبور اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.

کد مطلب 5749363

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