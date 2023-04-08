به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی، روز شنبه در رابطه با توزیع آرد خام خانهپز به روستاهای فاقد نانوایی استان زنجان، اظهار کرد: ۴ هزار و ۷۴۳ تن به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانهپز توزیع شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماه اختصاص می باید، گفت: تأمین و توزیع آرد خام روستایی برای ۴۸۰ روستای فاقد نانوایی با جمعیت حدود ۶۳ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.
زمانی افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تأیید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان میرسد، نمایندگان معتمد روستاهای استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانهپز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه میکنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به در نظر گرفتن وضعیت جوی و پیشبینی مسدودی جادههای مواصلاتی بین شهری و روستایی استان زنجان، خاطرنشان کرد: از آبانماه امسال نسبت به برنامهریزی و هماهنگی با فرمانداران شهرستانهای استان به منظور تحویل به موقع آرد خانهپز روستاهای استان به خصوص به روستاهای صعبالعبور اقدامات لازم انجام میپذیرد.
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