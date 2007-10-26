استاندار لرستان خواستار توسعه رشته های دکترا در دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری بعد ازظهر امروز در مراسم بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم ‌آباد یکی از دانشگاه های موثر و مطرح کشور است.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز علمی هم ‌اکنون در حال حرکت به سوی رشد و توسعه کمی و کیفی است.

صابری ضمن تقدیراز تلاش مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، بیان داشت: مسئولان این دانشگاه در استان در حال فراهم کردن شرایط اخذ مجوز رشته ‌های دکترا و کارشناسی ارشد هستند که این مهم نشان از توجه خاص مسئولان نسبت به توسعه علمی لرستان است.

صابری یادآور شد: 15 هزار دانشجو در 70 رشته تحصیلی در دانشگاه های آزاد اسلامی لرستان مشغول تحصیل هستند.

در این نشست تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ های آزاد اسلامی در استان لرستان تجلیل شدند.