کمک ۹۰۰ میلیونی خیران مراغه ای برای آزادی زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی، دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت: در این شهرستان ۷۰ زندانی جرایم غیر عمد نیازمند کمک خیران هستند.

نعمتی افزود: سال گذشته ۵۶ زندانی جرایم غیر عمد با کمک ستاد دیه و خیران شهرستان از زندان آزاد شده اند.

وی ادامه داد: در شهرستان مراغه و عجب شیر ۳۵۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان هستند.

دادستان مراغه افزود: خیران شهرستان در یک سال گذشته ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آن‌ها کمک کرده اند.

امام جمعه مراغه هم در این مراسم گفت: در قرآن و احادیث برای کمک به نیازمندان و خوشحالی آن‌ها تاکید فراوان شده است.

حجت الاسلام والمسلیمن پور محمدی افزود: کمک به زندانیان از طریق پرداخت دیه و آزادی آنها کاری بسیار ثواب و اقدامی بسیار پسندیده است.

وی اضافه کرد: مردم نیکوکار مراغه در کارهای خیر و حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها همیشه پیشگام هستند.