مارگون سردترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد شد/ کمینه دمایی ۴.۹ درجه

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس وضعیت دمای ۲۴ ساعت گذشته استان، لنده با بیشینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای ۴.۹ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود.

بهره مند با اشاره به بررسی وضعیت جوی استان، اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف، جو استان تا روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد و افزایش دما همراه است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: بر همین اساس برای روز شنبه آسمانی صاف گاهی با وزش باد و در روز یکشنبه و دوشنبه نیز آسمانی با همین شرایط پیش بینی می‌شود.