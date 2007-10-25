تساوی برابر ملوان در انزلی / پرسپولیس دو امتیاز از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور - جام خلیج فارس - از ساعت 15 امروز با دیدار تیم های ملوان و پرسپولیس در ورزشگاه تختی بندرانزلی آغاز شد. در این دیدار که قضاوت آنرا سعید مظفری زاده برعهده داشت دو تیم فوتبال پرهیجانی را در نیمه اول به نمایش گذاشتند اما در نیمه دوم با افتی محسوس نتوانستند تماشاگران را از دیدن یک بازی زیبا سیراب کنند.

در نیمه اول این دیدار ابتدا پرسپولیس در دقیقه 28 روی ارسال حسین بادامکی از جناح چپ توسط علیرضا نیکبخت واحدی به گل برتری دست یافت. پس از این گل ملوان بر فشار حملاتش افزود و موفق شد در دقیقه 39 این دیدار توسط سیدجلال رافخایی به گل تساوی دست یابد.

در نیمه دوم دو تیم برای رسیدن به گل تلاش کردند اما نتوانستند از فرصت های بدست آمده به خوبی استفاده کنند. با این تساوی تیم فوتبال پرسپولیس با از دست دادن دو امتیاز دیگر 25 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

سایر دیدارهای هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر فردا طبق برنامه زیر برگزار می شود:

جمعه - 4/8/86

* شیرین فراز کرمانشاه - صباباتری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* پاس همدان - راه آهن، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* ذوب آهن - پیکان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال - ابومسلم مشهد، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران

* مقاومت سپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان، ساعت 17:50، ورزشگاه حافظیه شیراز

یکشنبه - 6/8/86

* مس کرمان - سپاهان ، ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی کیا

* سایپا تهران - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج