لحود پیشنهاداتی برای جلوگیری از خلاء سیاسی احتمالی در لبنان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دفتر ریاست جمهوری لبنان پس از دیدار احمد ابوالغیط با امیل لحود در بیروت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: لحود مجموعه ای از پیشنهادات را برای اجتناب از ایجاد خلا قانونی یا اختلاف میان لبنانی ها در جریان دیدار با ابوالغیط مطرح کرده است.

این بیانیه می افزاید که لحود خاطر نشان کرده که این پیشنهادات نشات گرفته از پایبندی به اجرای کامل قانون اساسی لبنان و حفاظت از اصل وحدت ملی در این کشور است.



رئیس جمهوری لبنان همچنین تاکید کرد که "تشکیل دولت دوم" در لبنان در کنار دولت فواد سنیوره از موارد پیشنهادی نیست و درباره اقدام احتمالی برخی از جریان های داخلی برای انتخاب رئیس جمهور آینده لبنان از طریق نصف به علاوه یک آرای نمایندگان پارلمان هشدار داد زیرا به گفته وی؛ این رویکرد به نفع لبنان واحد نخواهد بود.

در این بیانیه به محتوای پیشنهادات یاد شده اشاره ای نشده است.

رئیس جمهوری لبنان همچنین بار دیگر بر موضع خود در غیرقانونی و نامشروع بودن دولت فواد سنیوره نخست وزیر این کشور از 11 نوامبر سال 2006 میلادی و در نتیجه عدم سپردن قدرت اجرایی به دولت در صورت دست نیافتن گروههای سیاسی به توافقی درباره رئیس جمهور جدید تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که تماس ها و نشست های کنونی در لبنان به نتایج مورد نظر از جمله نزدیک کردن دیدگاهها برای حل بحران جاری کمک کند.



لحود همچنین بر توافق ملی در لبنان تاکید کرد و گفت: این مسئله حافظ لبنان و وحدت آن است و از طریق آن لبنانی ها می توانند با فشارهای خارجی مقابله کنند.

وی با استقبال از هرگونه ابتکارعمل برای نزدیک کردن دیدگاه لبنانی ها و قادر ساختن آنها برای انتخاب رئیس جمهور جدید براساس مبانی قانونی و به دور از مداخلات خارجی تاکید کرد.

شایان ذکر است که وزیر امور خارجه مصر در راستای کمک برای نزدیک کردن دیدگاههای رهبران سیاسی لبنان برای رسیدن به توافق به منظور حل بحران سیاسی این کشور به بیروت سفر کرده است.

درهمین حال، وزیر امور خارجه مصر امروز پس از دیدار جداگانه خود با نبیه بری رئیس پارلمان، سنیوره نخست وزیر و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان براهمیت گفتگو و تفاهم میان لبنانی ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد قانونی تاکید کرد.

ابوالغیط دیدار خود با بری را مفید و سازنده خواند و گفت که دیدگاه وی با بری درباره بسیاری از نکات همسو بوده است. وی همچنین از نتایج گفتگوی خود با مقامات لبنان ابراز خرسندی کرد و گفت که در دیدار خود از لبنان با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان ملاقات نمی کند اما با وی تلفنی گفتگو خواهد کرد.