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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

فرمانده انتظامی چهارباغ خبر داد؛

کشف ۲ قبضه سلاح غیر مجاز در چهارباغ

کشف ۲ قبضه سلاح غیر مجاز در چهارباغ

چهارباغ- فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ از کشف دو قبضه سلاح غیر مجاز به همراه ۸۳۰ فشنگ و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ کامران چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان از نگهداری سلاح غیرمجاز توسط شخصی در منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستورکار قرار دادند.

وی افزود: در ادامه پس از هماهنگی قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه ضمن دستگیری یک نفر، ۲ قبضه سلاح غیر مجاز و ۸۳۰ فشنگ از گاوصندوق نامبرده کشف کردند.

سرهنگ چراغی خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی چهارباغ در پایان ضمن هشدار به دارندگان سلاح غیر مجاز خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت مردم مهم‌ترین دغدغه پلیس است که هر شخصی بخواهد این مهم را به هر نحوی خدشه دار کند، با فرزندان غیور مردم در فراجا مواجه خواهد شد.

کد مطلب 5749519

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