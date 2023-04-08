کشف ۲ قبضه سلاح غیر مجاز در چهارباغ

سرهنگ کامران چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان از نگهداری سلاح غیرمجاز توسط شخصی در منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستورکار قرار دادند.

وی افزود: در ادامه پس از هماهنگی قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه ضمن دستگیری یک نفر، ۲ قبضه سلاح غیر مجاز و ۸۳۰ فشنگ از گاوصندوق نامبرده کشف کردند.

سرهنگ چراغی خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی چهارباغ در پایان ضمن هشدار به دارندگان سلاح غیر مجاز خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت مردم مهم‌ترین دغدغه پلیس است که هر شخصی بخواهد این مهم را به هر نحوی خدشه دار کند، با فرزندان غیور مردم در فراجا مواجه خواهد شد.