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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی البرز خبر داد؛

دستگیری ۲ نفر به جرم ارتشاء در کرج

دستگیری ۲ نفر به جرم ارتشاء در کرج

کرج- سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان البرز از دستگیری دو نفر از عوامل یکی از ادارات شهرستان کرج به جرم ارتشاء خبر داد.

سرهنگ رحیم فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان دریافت رشوه از سوی ۲ نفر از کارکنان یکی از ادارات شهر کرج محرز شد.

وی افزود: در ادامه با پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی مقام قضائی هر ۲ متهم دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف متهمان به جرم شأن، ادامه داد: با تکمیل پرونده این افراد برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ فرجی در پایان از عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: شماره تلفن ۱۱۰ به عنوان پل ارتباطی پلیس و شهروندان برای اعلام اخبار و اطلاعات مردم در حوزه جرایم اقتصادی است.

کد مطلب 5749521

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