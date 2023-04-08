دستگیری ۲ نفر به جرم ارتشاء در کرج

سرهنگ رحیم فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان دریافت رشوه از سوی ۲ نفر از کارکنان یکی از ادارات شهر کرج محرز شد.

وی افزود: در ادامه با پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی مقام قضائی هر ۲ متهم دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف متهمان به جرم شأن، ادامه داد: با تکمیل پرونده این افراد برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ فرجی در پایان از عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: شماره تلفن ۱۱۰ به عنوان پل ارتباطی پلیس و شهروندان برای اعلام اخبار و اطلاعات مردم در حوزه جرایم اقتصادی است.