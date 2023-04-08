بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی امروز تا روز دوشنبه جوی نسبتاً آرام و پایدار را در استان شاهد خواهیم بود.
وی عنوان کرد: به دنبال این شرایط پوشش ابر و افزایش سرعت باد گاهی تا بازه نسبتاً شدید پدیدههای غالب منطقه است.
مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: از بعدازظهر سه شنبه سامانه بارشی وارد نوار غربی کشور میشود که انتظار داریم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای همه نقاط استان سبب رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید شود.
مرادپور، گفت: در مورد نحوه فعالیت سامانه بارشی پیش رو و پراکنش زمانی و مکانی بارشها، متعاقباً اطلاع رسانی لازم در قالب هشدارهای جوی صادر میشود.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمیشود.
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