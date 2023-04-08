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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

معاون استاندار خوزستان:

مشکل تأمین نهاده مرغداران خوزستان و کمبود بازار مرغ رفع می‌شود

مشکل تأمین نهاده مرغداران خوزستان و کمبود بازار مرغ رفع می‌شود

اهواز- معاون اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه ۶میلیون تن نهاده دامی در بندر امام وجود دارد، گفت: به زودی بخشی از این نهاده‌ها در استان توزیع و نیاز مرغداران تا حدود زیادی رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی پیش از ظهر امروز شنبه ضمن بازدید از کشتارگاه طیور زرین اهواز بیان کرد: با توزیع ۶ میلیون تن نهاده دامی که در بندر امام وجود دارد بخش زیادی از مشکل تأمین نهاده مرغداران در استان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تأمین نهادها در مقاطع زمانی به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه با چالش روبه‌رو بود، گفت: این شرایط باعث بروز مشکلاتی در واردات نهاده‌ها شده بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته شرایط بهبود یافت و روند ورود نهاده‌ها به بندر امام به عنوان تأمین کننده ۷۰ درصد کالاهای اساسی وارداتی کشور در حال تسریع است.

فتوحی با اشاره به اینکه دولت ذخیره سازی خوبی از مرغ انجام داده اظهار کرد: بالغ بر ۵۰ هزار تن مرغ در کشور ذخیره سازی شده و بیشترین سهم به خوزستان داده شده است.

وی گفت: مرغ ذخیره سازی شده به زودی وارد بازار می‌شود و کمبودهای به وجود آمده در برخی نقاط برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خوزستان ۹ کشتارگاه طیور دام وجود دارد.

همچنین ۸۰۰ مرغداری در استان وجود دارد که به طور میانگین روزانه ۲۰۰ تن مرغ تولید و به کشتارگاه تحویل می‌دهند.

نیاز روزانه مرغ در استان ۴۵۰ تن است و میزان تولید مرغداری‌ها جوابگوی نیاز استان نیست.

کد مطلب 5749540

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      در خوزستان قیمت مرغ گرم بالای 70 هزار تومان بود امروز.

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