محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق نقشههای پیشیابی تا اواسط هفته جاری جوی نسبتاً پایداری برای خوزستان پیشبینی شده و پدیده غالب در اغلب نقاط استان غبار صبحگاهی و وزش باد متوسط (بهویژه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی) در برخی از ساعات خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: در این ایام روند افزایش ۳ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی عنوان کرد: سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه تا اواسط روز جمعه خوزستان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ همچنین از در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارش باران (در برخی ساعات بارش شدید باران)، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نقاط مستعد ریزش تگرگ مورد انتظار است.
سبزه زاری تاکید کرد: با توجه به پتانسیل بالای بارشی این سامانه لازم است در خصوص خطراتی از قبیل افزایش سرعت باد، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رود خانهها، صاعقه، مه و کاهش دید و… توجه و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۴.۴ و ایذه با ۷.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۴.۴ و حداقل به ۱۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
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