انبوه سازان را به مسکن ملی وارد کنیم/ ضرب الاجل تعیین تکلیف مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر شنبه در شورای مسکن استان با بیان اینکه نیازمند تحول هستیم، تصریح کرد: این به آن معناست که در حوزه مسکن ملی اگر همانند سال قبل حرکت کنیم به نتیجهای نخواهیم رسید.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه رفتارهای سنتی برای تحقق تحول و توسعه پاسخگو نیست، افزود پاشنه آشیل توسعه و پیشرفت استان تحول و و رشد بستگی دارد.
وی بخش مسکن را پاشنه آشیل توسعه استان بیان کرد، و گفت: متأسفانه برخی دستگاههای فقط مانع تراشی میکنند و متأسفانه دستگاههای اداری یاد گرفتند مانع ایجاد کنند و هر مردی باید گرهها و موانعی که برای مردم در دستگاه ایجاد میشود را رفع کند زیرا این مصداق تحول محسوب میشود.
استاندار مازندران با اینکه برخی کارشناسان در دستگاه مسائل را به مدیران دیکته میکنند خواستار تغییر نگرش رویه شد و گفت: اگر با روال گذشته در حوزه مسکن در سال جاری حرکت کنیم هیچ اتفاقی نمیافتد مگر آنکه رویکرد تحولی را در پیش بگیریم.
حسینی پورگفت: مدیران یا باید مشکل مردم را حل کنند و یا در صورت عدم توان استعفا بدهند و کنار روند
وی با اظهار اینکه جذب یک سرمایه گذار منجر به ورود چند سرمایه گذار سرمایه گذاری دیگر به استان میشود، یادآور شد: همچنین دفع هر سرمایهگذار نیز سبب فراری دادن برخی از آنها خواهد شد.
استاندار مازندران خواستار ورود پای کار آمدن انبوه سازان برای ساخت مسکن ملی در استان شد و گفت باید مشوقهای را برای ورود به میدان این انبوه سازان در نظر بگیریم.
وی با تاکید بر مردمی کردن طرح ملی مسکن یادآور شد: تبدیل دولت انبوه ساز و پیمانکار کار درستی نیست و باید از ظرفیتهای مردمی در این زمینه استفاده شود و در مازندران میتوان از ظرفیتهای مختلف برای حمایت از انبوهسازان و بهره گیری از ظرفیت آنها برای ساخت مسکن ملی استفاده کرد.
استاندار مازندران مسئول اول و اصلی اجرای مسکن ملی را در شهرستانها فرمانداران ذکر کرد و گفت: تا هفته دولت امسال باید سهمیه تعیین شده برای هر شهرستان در بخش مسکن ملی منجر به عقد قرارداد و عملیاتی شدن شود.
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