لزوم تولید محتوای تبیینی ابعاد روز جهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری روز شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار داشت: تمام دستگاههای اجرایی به خصوص رسانههای گروهی باید برای ترغیب حضور مردم در راهپیمایی روز قدس وارد میدان شوند.
وی افزود: بدون تردید راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس در ایران اسلامی و استان البرز پیام رسایی برای این رژیم کودک کش خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار البرز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان مهمترین و به یادماندنی ترین جمله که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، افزود: با توجه به تحولات هرج و مرج درون رژیم اشغالگر صهیونیستی نابودی نزدیک شده است.
ولی پوری با بیان اینکه برای راهپیمایی روز قدس باید از همه امکانات و توان برای حضور هرچه باشکوهتر مردم در آن به کار گیریم، افزود: شهرداریها تبلیغات محیطی مناسب را در تبیین اهمیت روز قدس و برای دعوت مردم به کار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در ادامه تصریح کرد: صدا و سیما، رسانههای مکتوب و مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، اداره کل رشاد اسلامی استان با توجه به مسئله جهاد تبیین که از طرف مقام معظم رهبری مطرح شد، نقش رژیم صهیونیستی در جنایتهای مختلف را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
ولی پوری در ادامه با تأکید بر لزوم گفتمان سازی گفت: برگزاری نشستهای تبیینی با حضور اقشار مختلف اعم از اصناف، نخبگان، ورزشکاران، دانش آموزان و دانشجویان، بانوان و … با موضوع قدس و مقاومت در این ایام برگزار شود.
وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها امسال ظرفیتهای خوبی به وجود آمده و میتوان از این ظرفیتها در راستای حضور پررنگ مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس استفاده کرد.
وی در پایان این نشست ضمن گرامیداشت روز قدس از همه مسلمانان و آزادگان جهان به ویژه شهروندان، دانشجویان، دانش آموزان، ورزشکاران، بانوان و … دعوت کرد که با شرکت در راهپیمایی روز قدس با آرمانهای والای امام خمینی (ره) مبنی بر بازگرداندن فلسطین به پیکرهی جهان اسلام تجدید پیمان کنند.
در این نشست به برخی از برنامههای روز قدس از جمله؛ برگزاری جلسات تبیینی با موضوع فلسطین و قدس شریف در دستگاههای اجرایی، مدارس و دانشگاهها، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی، سخنرانی ائمه جماعات مساجد، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع قدس شریف و فضاسازی شهری، مسابقات نقاشی، کاریکاتور، شب شعر، ویژه برنامهها در مدارس، مسجد، دانشگاهها و پویشهایی که در فضای مجازی، نمایشگاه عکس جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین تبلیغات میدانی و تولید محتوا از فرمایشات رهبری و امام راحل و تبلیغات محیطی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است برنامه راهپیمایی روز قدس از ۱۰:۳۰ صبح و از میدان توحید به طرف مصلی امام (ره) خواهد بود.
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