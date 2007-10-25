واشنگتن تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس امروز درجمع خبرنگاران در واشنگتن با تاکید بر اینکه آمریکا همچنان بر حل مسئله هسته ای ایران به صورت دیپلماتیک اصرار دارد، گفت : ما تدابیر اضافی برای دفاع از منافع خود و کمک به دوستانمان در حفاظت از کشورشان اتخاذ می کنیم.

وی افزود که تدابیر جدید که ازسوی واشنگتن اتخاذ شده، علیه سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.

رایس همچنین مدعی شد که سه بانک ایرانی نیز به علت دست داشتن در تامین هزینه های عملیات تروریستی جزو تحریم ها قرار می گیرند.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد که برخی ایرانی ها و سازمان های دیگر این کشور نیز شامل این تحریم ها خواهند شد.