۸۴ تن مرغ منجمد در بازار استان قزوین عرضه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب مهدویان روز شنبه با اعلام این خبر افزود: سهم کل مرغ منجمد برای بازار استان قزوین در ایام ماه مبارک رمضان ۲۲۵ تن است که مابقی آن معادل ۱۴۱ تن تا پایان ماه مبارک عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مرغ منجمد در فروشگاه‌های عرضه مرغ استان قابل خرید است، گفت: شهروندان استان قزوین می‌توانند از مراکز عرضه فروش مرغ منجمد در شهرستان‌های محل سکونت به خرید این مرغ با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان برای مصرف کننده اقدام کنند.

مهدویان در خصوص مراکز عرضه مرغ منجمد در استان قزوین تصریح کرد: ۳۰ واحد مرغداری و فروشگاه عرضه مرغ در شهرستان قزوین، ۵۲ واحد در شهرستان تاکستان، ۲۵ واحد در شهرستان بویین زهرا، چهار فروشگاه در خیابان‌های اصلی شهرستان آبیک و هفت واحد عرضه در شهرستان آوج به عرضه مرغ منجمد اقدام می‌کنند.

به گفته این مسئول، تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه کالاهای اساسی که دارای سردخانه زیر صفر باشند و امکان نگهداری مرغ منجمد را داشته باشند در لیست مباشران برای توزیع این کالا قرار دارند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: توزیع مرغ منجمد با هدف تعادل بخشی به توازن عرضه و تقاضا و همچنین دسترسی ساده و به صرفه شهروندان به این کالا صورت می‌گیرد.