بهترین مرجع برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و رئیس سابق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مراسم سالروز تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: شاید بهترین مرجع و محل برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تنها نهاد قانونی که در سطح ملی در حوزههای وکالت و کارشناسی فعالیت میکند، مرکز وکلای قوه قضائیه است و نهاد دیگری غیر از این نهاد وجود ندارد و فرابخشی است.
وی اظهار کرد: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی هم به جنبههای صنفی میاندیشد و سعی میکند نیازهای صنفی صنف وکلا و کارشناسان را تأمین کند و هم جنبههای ملی و حقوق عامه را مورد توجه قرار میدهد.
بهادری جهرمی اظهار کرد: مرکز وکلا و کارشناسان مجموعه بسیار پویایی است که متشکل از مجموعه اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان کشور است که میتوان روی آن حساب باز کرد؛ لذا مسئولیت و بار مسئولیت این مرکز سنگین است.
نظر شما