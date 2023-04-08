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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷

سخنگوی دولت:

بهترین مرجع برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلا است

بهترین مرجع برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلا است

سخنگوی دولت گفت: بهترین مرجع و محل برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و رئیس سابق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مراسم سال‌روز تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: شاید بهترین مرجع و محل برای پاسداری از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تنها نهاد قانونی که در سطح ملی در حوزه‌های وکالت و کارشناسی فعالیت می‌کند، مرکز وکلای قوه قضائیه است و نهاد دیگری غیر از این نهاد وجود ندارد و فرابخشی است.

وی اظهار کرد: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی هم به جنبه‌های صنفی می‌اندیشد و سعی می‌کند نیازهای صنفی صنف وکلا و کارشناسان را تأمین کند و هم جنبه‌های ملی و حقوق عامه را مورد توجه قرار می‌دهد.

بهادری جهرمی اظهار کرد: مرکز وکلا و کارشناسان مجموعه بسیار پویایی است که متشکل از مجموعه اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان کشور است که می‌توان روی آن حساب باز کرد؛ لذا مسئولیت و بار مسئولیت این مرکز سنگین است.

کد مطلب 5749785

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    نظرات

    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
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      البته جناب باید یک کاری هم برای اسیاب وکلا بکنید که قربونش برم همه چیز را ارد می کند از پول سکه سهام زمین وبالاخر بهر چی برسند وبهیچی هم نه نمی گویند وخیلی از این وکلا محترم مانند برخی از اطبا محترم اصلا کارتخوان ندارند
      • امیر IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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        کارتخوان ندارن برای فرار از مالیات کارت به کارت میکنند
    • امیر IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      به وکلا بگویید همه چیز پول نیست در حق موکل شان با تبانی کوتاهی یا خیانت نکنه وکیل میگیریم وکیل ات را از اون مبلغی که خودش طی میکنه بالا میخرن بعد وکیل ات به خودتت کوتاهی میکنه یاخیانت میکنه
    • ناشناس IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      یعنی کانون وکلا که قدمتی چند دهه داره زیر سوال بردی کانون وکلا چون عیر دولتی و مستقل هست برعکس مرکز وکلا قوه که قصات بازنشسته خلافکار تعلیقی توش عصو هستن و امکان نفوذ و تحمیل وکیل برای متهمان هست میگی چقدر پلشتی بهادری

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