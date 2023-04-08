توزیع ۴ هزار تن کالای اساسی تنظیم بازاری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توزیع چهار هزار تن کالای اساسی پرمصرف تنظیم بازاری در گیلان اظهار کرد: توزیع این کالاها از ابتدای نوروز و ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بازرسان صمت همواره بر بازارها نظارت دارند و این نظارت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، گفت: این سازمان تمام توان خود را برای جلوگیری از گران فروشی و بهبود فضای بازار به کار بسته است.

پورحیدری به ورود مسافران و گردشگران نوروزی بیش از سال‌های گذشته به گیلان اشاره کرد و افزود: برای تعادل و حفظ آرامش بازار بیش از ۲۰۰ تن پرتقال و سیب، هزار و ۳۴۲ تن برنج هندی، ۷۴۵ تن شکر با قیمت مصوب و ۵۶۳ تن مرغ منجمد در کنار مرغ گرم توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اضافه کرد: همچنین تا کنون ۵۶۱ تن گوشت قرمز منجمد و هزار تن آرد با همکاری جهاد کشاورزی و سازمان غله در استان گیلان توزیع شده است.