قانون کلیدی برای گره گشایی از مشکلات مردم کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان پاوه که با حضور ماموستا ملاقدر قادری امام جمعه پاوه و جمعی از مدیران کل، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران محلی برگزار شد با تاکید بر ضرورت تبدیل میثاق مشترک مدیر ارشد استان با مدیران و فرمانداران به یک تعهد عمومی، اظهار کرد: فلسفه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، خدمتگزاری مجاهدانه و عالمانه به مردم است و همه باید در این مسیر تلاش کنیم.

وی افزود: تمامی کارهای مدیران و فرمانداران استان باید در چهارچوب شرع مقدس باشد و با دستورات الهی منافاتی نداشته باشد و این یک تراز کلیدی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پیشرفت کرمانشاه زمانی ارزشمند و قابل دستیابی است که همراه با عمل در چهارچوب حلال و حرام الهی، پرهیز از دروغ گویی، خلف وعده، خیانت، دغلکاری و … باشد.

صحرایی حرکت در چهارچوب قانون را تراز دوم مدیریت دانست و گفت: در شهرستان پاوه و در استان کرمانشاه حتی انجام یک کار غیرقانونی هم از مدیران و مسئولان قابل قبول نیست و همه باید در چهارچوب و مدار قانون حرکت کنند.

وی خدمتگزاری به مردم را تراز سوم مدیریت معرفی و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی امر فرموده‌اند مردم ولی نعمت ما هستند و ما نوکر مردم هستیم، و با توجه به منویات ایشان در نظام اسلامی مدیران باید در عمل این نوکری را نشان دهند.

استاندار کرمانشاه حق مردم را یکی از مهمترین واجبات الهی دانست و گفت: اگر در کلام مردم را ولی نعمت می‌دانیم باید در عمل هم اینچنین باشد و بر این مبنا حرکت کنیم.

صحرایی با بیان اینکه پیشرفت و تعالی استان در شرایطی اتفاق می‌افتد که مسئولین همیشه پای کار باشند، افزود: مدیران در قبال امنیت، اقتصاد، رفاه و معیشت مردم مسئول هستند و باید در دوران مسئولیت خود به این وظایف توجه جدی داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان با تجلیل از شخصیت و نقش ممتاز ماموستا ملاقادر قادری امام جمعه پاوه در منطقه از تلاش‌های ایشان به خاطر پیگیری مداوم مشکلات مردم تشکر و قدردانی کرد.