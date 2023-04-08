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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان:

استان سمنان مستعد سد زیرزمین برای حفظ منابع آبی است

استان سمنان مستعد سد زیرزمین برای حفظ منابع آبی است

سمنان- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از وجود مناطق مستعد سد زیرزمینی در استان خبر داد و گفت: سدهای زیرزمینی سازه‌هایی هستند که به غنای ذخایر آبی در زیرزمین کمک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان سمنان، محمد راستین از شناسایی شش، هفت نقطه مستعد برای ساخت سدهای زیرزمینی در استان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای طرح‌های مرتبط با سدهای زیرزمینی نیازمند اجرای طرح‌های مطالعاتی و مکان یابی دقیق‌تر است.

وی با بیان اینکه سدهای زیرزمینی در مناطق کم آب و خشکی همچون کشورمان، مناسب است، افزود: در حقیقت سدهای زیرزمینی سازه‌هایی هستند که به غنای ذخایر آبی در زیرزمین کمک شایانی می‌کنند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان وسعت عرصه‌های منابع طبیعی این استان را افزون بر پنج میلیون و ۵۰۰ هکتار برشمرد و گفت: بیش از دو میلیون از این عرصه‌ها سیل خیز است.

راستین با بیان اینکه فعلاً کار مطالعاتی برای یک میلیون هکتار از این وسعت دو میلیون هکتاری در اولویت کاری اداره کل آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارد، تاکید کرد: تاکنون برای ۵۳ حوضه آبخیز استان طرح مطالعاتی تهیه شده است.

وی افزود: در دولت سیزدهم توجه خوبی به طرح‌های آبخیزداری شده و با اعتبارات خوبی که در سفر هیأت دولت به استان سمنان داده شده در سالیان اخیر اقدامات شاخصی در استان انجام شده است.

کد مطلب 5749844

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