به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه متمرکز درخواست خدمات اشتغال به مددجویان و اقشار آسیب پذیر در کمیته امداد امام خمینی (ره) راه‌اندازی شده است.

مدیر کل امداد استان بوشهر در ادامه بیان کرد: کمیته امداد استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ موفق شد حدود ۱۲۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان و ولی‌نعمتان تحت حمایت و اقشار نیازمند غیر تحت حمایت ایجاد کنند.

وی افزود: با توجه به شعار محوری سال جاری، برای سال ۱۴۰۲ نیز برنامه ویژه ای در نظر گرفته شده که بعد از اعلام بودجه، جزئیات آن به اطلاع عموم مردم استان خواهد رسید.

میری خاطر نشان کرد: با توجه به تجمیع سامانه‌های امداد، سامانه‌ای جدید بنام سامانه حیات راه اندازی شده که همه مددجویان تحت حمایت و همچنین افراد غیر مددجو با دهک (یک تا پنج) می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: برای ایجاد اشتغال و تحقق شعار محوری سال، ضمن ترویج فرهنگ اشتغال، امسال نیز زمینه توانمند شدن خانواده‌های تحت حمایت از طریق ایجاد اشتغال پایدار فراهم و سپس از چرخه حمایت خارج و زمینه برای حمایت از اقشار پشت نوبتی نیازمند فراهم شود.