به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در دیدار با رؤسای دانشگاههای استان در سنندج ابراز امیدواری کرد در سالجاری مراکز آموزش عالی و دانشگاههای استان تقویت و روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.
وی افزود: آموزش عالی برای مدیریت استان دارای اهمیت فراوانی است و باید تلاش کنیم روز به روز شاهد ارتقا و شرایط مطلوبتری در فضای دانشگاهی باشیم.
استاندار کردستان تصریح کرد: مهمترین مسئلهای که در کنار آموزش و مسائل علمی باید مورد توجه خاص قرار بگیرد برنامههای مؤثر فرهنگی است و ما در حوزه فرهنگی نیازمند اقدامات بنیادیتر هستیم.
زارعی کوشا افزود: رؤسای دانشگاهها و دفاتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری به انجام کارهای فرهنگی ورود فعالانهتری داشته باشند و در این راه برقراری ارتباط مؤثرتر با اساتید و دانشجویان حائز اهمیت است.
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