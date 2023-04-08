به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های استان در سنندج ابراز امیدواری کرد در سال‌جاری مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان تقویت و روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

وی افزود: آموزش عالی برای مدیریت استان دارای اهمیت فراوانی است و باید تلاش کنیم روز به روز شاهد ارتقا و شرایط مطلوب‌تری در فضای دانشگاهی باشیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: مهمترین مسئله‌ای که در کنار آموزش و مسائل علمی باید مورد توجه خاص قرار بگیرد برنامه‌های مؤثر فرهنگی است و ما در حوزه فرهنگی نیازمند اقدامات بنیادی‌تر هستیم.

زارعی کوشا افزود: رؤسای دانشگاه‌ها و دفاتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری به انجام کارهای فرهنگی ورود فعالانه‌تری داشته باشند و در این راه برقراری ارتباط مؤثرتر با اساتید و دانشجویان حائز اهمیت است.