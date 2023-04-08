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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

استاندار کردستان تأکید کرد؛

توجه به مسائل و برنامه‌های فرهنگی در مراکز دانشگاهی کردستان

توجه به مسائل و برنامه‌های فرهنگی در مراکز دانشگاهی کردستان

سنندج - استاندار کردستان گفت: در کنار تقویت زیرساخت های آموزش عالی باید به مسائل و برنامه‌های فرهنگی در مراکز دانشگاهی استان توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های استان در سنندج ابراز امیدواری کرد در سال‌جاری مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان تقویت و روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

وی افزود: آموزش عالی برای مدیریت استان دارای اهمیت فراوانی است و باید تلاش کنیم روز به روز شاهد ارتقا و شرایط مطلوب‌تری در فضای دانشگاهی باشیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: مهمترین مسئله‌ای که در کنار آموزش و مسائل علمی باید مورد توجه خاص قرار بگیرد برنامه‌های مؤثر فرهنگی است و ما در حوزه فرهنگی نیازمند اقدامات بنیادی‌تر هستیم.

زارعی کوشا افزود: رؤسای دانشگاه‌ها و دفاتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری به انجام کارهای فرهنگی ورود فعالانه‌تری داشته باشند و در این راه برقراری ارتباط مؤثرتر با اساتید و دانشجویان حائز اهمیت است.

کد مطلب 5749932

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