به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با نماینده ولی فقیه، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه استان اظهار کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت استراتژی این استان بر همگان آشکار است.

استاندار خوزستان ادامه داد: این ظرفیت‌ها برای خدمت بهتر به مردم و جامعه اسلامی باید شناسایی و به‌کارگیری شود تا حرکت روبه‌جلوی خوزستان با شتاب بیشتری همراه شود.

وی بر توانمندی هرچه بیشتر بدنه اجرایی خوزستان برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت: در این زمینه نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه شهرستان‌ها، ارکان قضائی، امنیتی و انتظامی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین خود مردم می‌توانند به ارائه نظرات و مشاوره‌های کاربردی بپردازند.

حسینی محراب با تاکید بر اینکه سهم نخبگان در توسعه و آبادانی استان پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد، ادامه داد: خوزستان از جمله استان‌های است که از سوی مقام معظم رهبری و شخص رئیس جمهور مورد توجه است.

استاندار خوزستان اضافه کرد: بر همین اساس از همه توانمندی‌های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی برای بهبود رضایت عمومی در استان استفاده می‌شود.

حسینی محراب با تاکید بر اینکه از نقد سازنده استقبال می‌کنیم، ادامه داد: همه تلاش بدنه اجرایی خوزستان ایجاد رفاه اجتماعی در استان و محرومیت زدایی ها است.

استاندار خوزستان، اشتغالزایی را یکی از محورهای مهم در موضوعات اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که توسعه سرمایه گذاری در استان یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق شعار سال و همچنین کاهش نرخ بیکاری محسوب می‌شود.